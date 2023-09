Paura nel corso del match di Serie C ,Vicenza-Pergolettese. Intorno al 36esimo minuto di gioco, mentre stava protestando con il quarto uomo, il tecnico degli ospiti, Matteo Abbate, 40 anni, si è accasciato al suolo ed è stato subito soccorso dai sanitari presenti che hanno anche usato il defibrillatore. L’uomo è stato poi trasportato fuori dal campo in barella e, ancora cosciente, in ospedale per svolgere ulteriori aggiornamenti.

L’allenatore della Pergolettese in passato aveva anche parlato pubblicamente di un altra grande prova che ha dovuto sostenere nella vita, quella contro un tumore maligno dal quale è guarito: “Ho avuto un tumore maligno – aveva raccontato ai media – Non l’ho detto quasi a nessuno, non volevo essere compatito. Lottare sempre, credere nella guarigione, se ne può uscire”.