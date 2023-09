Nei prossimi giorni sono in arrivo sull’Italia due importanti perturbazioni che metteranno un punto definitivo alla stagione estiva facendo scendere le temperature di 7-8 gradi e portando piogge anche talvolta intense. Come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, nelle prossime ore è in arrivo una perturbazione denominata “spagnola” che dalla penisola Iberica porterà “un primo peggioramento al Centro-Nord con piovaschi ma anche temporali”.

Una seconda perturbazione poi, atlantica e molto più intensa, arriverà dalla Scozia coinvolgendo tutto il Mediterraneo portando nelle giornate del 28 e 29 settembre delle persistenti piogge al nord, su parte del centro e localmente anche al sud. In Puglia e Sicilia invece seguiranno ancora alcuni giorni caratterizzati da caldo africano.