La speranza era che non ci fossero lesioni, ma dagli esami strumentali è arrivata la doccia fredda: un altro infortunio muscolare ferma Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta ha una “lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra”, si legge nel comunicato del club bergamasco. È previsto uno stop di circa tre settimane.

Scamacca era uscito malconcio dal match di domenica a Firenze. Era già certo il suo forfait per l’esordio in Europa League di giovedì sera, ma mister Gasperini sperava di recuperarlo già per il prossimo impegno di Serie A. Invece l’Atalanta lo rivedrà in campo come minimo il prossimo 22 ottobre, quando ospiterà il Genoa a Bergamo dopo la sosta per le Nazionali. Ecco, l’infortunio di Scamacca è una tegola anche per Luciano Spalletti.

Il neo ct dell’Italia è alla disperata ricerca di attaccanti. L’ex West Ham era rimasto fuori dalle prime convocazioni del tecnico toscano perché dopo il passaggio all’Atalanta non aveva ancora messo minuti nelle gambe. Certamente però era in lizza per una maglia in vista dei prossimi impegni di ottobre, quando gli azzurri giocheranno due partite potenzialmente decisive per garantirsi un posto ai prossimi Europei. Il nuovo infortunio invece taglia fuori Scamacca dalla Nazionale e il tempo per convincere Spalletti prima di giugno diventa sempre meno.