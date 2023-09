Il proprietario di X, Elon Musk, ha attaccato George Soros in un post della sua piattaforma ricalcando la nota tesi complottista secondo cui l’ungherese sarebbe dietro alla regia di una serie di dinamiche internazionali come le migrazioni di massa con secondi fini. Musk ha infatti accusato Soros di “volere niente di meno della distruzione della civiltà occidentale“.

Soros è da tempo preso di mira nell’ambito di teorie di tipo complottista e antisemite a causa del suo sostegno a diverse organizzazioni della società civile in vari Paesi del mondo. Inoltre, Musk è stato accusato da più parti di non fare nulla per contenere e contrastare la diffusione dell’antisemitismo su X, accuse che il miliardario ha respinto da sempre, arrivando a minacciare di querela l’Antidemation League, storica associazione ebraica che si batte contro le discriminazioni. Come fa notare il Guardian, questo attacco di Musk a Soros è arrivato alla vigilia di un incontro che il patron di Tesla ha avuto con il premier israeliano Benyamin Netanyahu che, secondo il Washington Post, è stato organizzato anche per smentire le accuse di antisemitismo.