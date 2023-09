Un bambino di 11 anni è morto a Marzocca, frazione di Senigallia, dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Apparso subito in condizioni gravissime a causa della botta alla testa, sbattuta a terra, il piccolo è morto in serata all’ospedale Salesi del capoluogo marchigiano dopo era stato ricoverato.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale: l’auto, alla cui guida c’era una donna, ha urtato la bicicletta nei pressi di via della Resistenza, all’incrocio con via Liguori. Il ragazzino era stato subito trasportato in ospedale a Torrette in eliambulanza.

I medici hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere in serata, a seguito del gravissimo trauma cranico e toracico riportato.