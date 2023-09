Un’operazione militare per contrastare una cellula terroristica armena. Con questa motivazione l’Azerbaigian ha lanciato un’offensiva armata in Nagorno–Karabah, regione ad amministrazione speciale non riconosciuta a livello internazionale dove risiedono 120mila cittadini di etnia armena. Immagini non ancora verificate sui social media mostrano bombardamenti nella capitale autoproclamata del Nagorno-Karabah, Stepanakert, mentre Baku garantisce di stare utilizzando “armi ad alta precisione” per colpire obiettivi militari e non i civili. A tale proposito il ministro della Difesa azerbaigiano, Agil Gurbanov, ha dichiarato di avere aperto dei corridoi per evacuare i civili, compreso uno verso l’Armenia. Ha poi sottolineato che l’operazione serve a “disarmare e garantire il ritiro delle forze armate armene nel territorio e neutralizzare la loro infrastruttura militare” e non cesserà fino allo “scioglimento del regime di Stepanakert”.

Il Nagorno-Karabakh, chiamato Artsakh dall’Armenia, è un’area montuosa nella regione del Caucaso con una popolazione a prevalenza di etnia armena e di fede cristiana. Non è riconosciuta a livello internazionale e fa ufficialmente parte della Repubblica dell’Azerbaigian, ma ha un governo semi-autonomo che mantiene stretti legami con Yereven. Le tensioni con la popolazione della zona ha un lungo retaggio storico e implicazioni religiose: l’Azerbaigian ha una popolazione principalmente di fede musulmana.

“Stiamo assistendo a come l’Azerbaigian si sta muovendo per l’eliminazione fisica della popolazione civile e la distruzione degli obiettivi civili”, ha sottolineato in una dichiarazione all’Ansa Sergei Ghazaryan, ministro degli Esteri del governo del Nagorno Karabakh. “Abbiamo ripetutamente informato gli attori internazionali che le sole chiamate non fermeranno l’Azerbaigian dai suoi atti belligeranti e criminali. Chiediamo alla comunità internazionale di adottare misure efficaci molto rapidamente per fermare l’aggressione”, ha aggiunto.

La Russia, informata dell’operazione pochi minuti prima dell’intervento da Baku, si è detta “preoccupata per la repentina escalation” in Nagorno-Karabakh. La portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino, Maria Zakharova, citata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti non ha tuttavia mancato di sottolineare che le tensioni nella regione sono responsabilità dell’Armenia, che ha creato “terreno fertile per la politica ostile dell’Occidente contro la Russia” e i suoi alleati. Una dialettica che ricorda quella utilizzata da Mosca per giustificare l’invasione in Ucraina e che segue le recenti esercitazioni militari di Erevan con gli Stati Uniti.