È stato condannato a 19 anni e sei mesi di reclusione Andrea Tombolini, il 46enne che il 27 ottobre 2022 accoltellò sei persone all’interno del supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago, a sud di Milano, uccidendo una delle vittime e ferendone altre quattro, di cui due in modo grave. Lo ha deciso, al termine del processo svolto in rito abbreviato, la gup del Tribunale milanese Silvia Perrucci, avvicinandosi alla pena richiesta dal pm Paolo Storari: vent’anni di reclusione e tre anni di libertà vigilata a pena espiata. Tombolini, residente nella periferia meridionale del capoluogo lombardo, era da tempo in cura per una forte crisi depressiva e da qualche mese è agli arresti domiciliari in una struttura psichiatrica protetta: è stato giudicato responsabile di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni.

Tra i feriti anche il calciatore spagnolo del Monza Pablo Marì, che fu dimesso dall’ospedale qualche giorno dopo l’aggressione, ma tornò a giocare solo a gennaio. Lo sportivo trentenne si è costituito parte civile e ha chiesto un risarcimento danni. L’imputato Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, cioè in base agli atti raccolti in fase di indagine, opzione che garantisce lo sconto di un terzo della pena: la richiesta dell’accusa è perciò stata la più alta possibile per l’omicidio non aggravato (che prevede una pena massima di trent’anni). “Chiedo scusa, non so cosa mi sia successo”, ha detto l’imputato nelle dichiarazioni spontanee rese davanti al gup.

Nel corso delle indagini, condotte dai carabinieri, era stata discussa davanti al gip Patrizia Nobile (in sede di incidente probatorio) una perizia psichiatrica che ha accertato che l’uomo, malgrado soffra di disturbi psichici, fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Una consulenza difensiva ha sostenuto, invece, la tesi della incapacità di intendere e di volere per una forma di schizofrenia. Tra le parti civili che hanno chiesto risarcimenti anche il padre di Luis Fernando Ruggieri, il dipendente del supermercato ucciso.