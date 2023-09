Presa Diretta dedica la terza puntata alla crisi demografica e alla mancanza di forza lavoro, con “Senza persone”, in onda lunedì 18 settembre, alle 21.20, su Rai 3. L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che coinvolge l’intera Europa e tutti i paesi hanno bisogno di forza lavoro che viene dall’estero, anche l’Inghilterra e la Germania che hanno fatto scelte diverse dalla nostra. La Germania, che nel 2015 durante la crisi siriana, accolse più di 1 milione di persone in poche settimane, oggi ha bisogno di più lavoratori stranieri. Servono 400mila ingressi l’anno, per mantenere il livello di forza lavoro di cui l’economia tedesca ha bisogno. E la politica risponde con scelte pragmatiche, non ideologiche.

Al momento l’immigrazione netta è di circa 230mila persone, circa la metà di quelle che servono. Per venire incontro alle esigenze delle imprese, la coalizione al governo in Germania ha approvato una sanatoria per regolarizzare i migranti economici che già lavorano. Il governo punta in questo modo a regolarizzare circa 137mila migranti economici per fare emergere il lavoro nero e aumentare il gettito fiscale.

SENZA PERSONE: è un racconto di Riccardo Iacona, con Chiara Avesani, Marcello Brecciaroli, Cecilia Carpio, Raffaele Marco Della Monica, Luigi Mastropaolo, Elena Stramentinoli, Cesarina Trillini, Eugenio Catalani, Matteo Delbò, Alessandro Marcelli.