Hanno lasciato la figlia di 8 mesi da sola in auto per andare alla festa di matrimonio di un amico. E’ successo nella tarda serata di sabato 16 settembre a Cusago, in provincia di Milano. L’auto era ferma in via Fratelli Cervi, nel parcheggio del ristorante dove si svolgevano i festeggiamenti. Intervenuti sul posto, i carabinieri di Cornaredo sono subito riusciti a rintracciare i genitori, due milanesi di 41 e 31 anni. La coppia si è giustificata sostenendo che stava controllando la bambina da remoto, attraverso un cellulare in videochiamata posizionato accanto alla figlia, e aggiungendo di aver lasciato i finestrini chiusi per evitarle malanni. La piccola, in buona salute, è stata riaffidata ai genitori. Per loro è però scattata una denuncia per abbandono di minore.