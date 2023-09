L’incidente aereo di Torino – dove un aereo delle Frecce Tricolori è precipitato travolgendo un’auto causando la morte di una bimba di 5 anni – ha innescato la reazioni e i commenti di istituzioni e autorità. Il personale della Difesa ed il ministro, Guido Crosetto, esprimono “il più profondo cordoglio. La notizia ci lascia attoniti ed è profondo il dolore per il tragico incidente di volo di un componente delle Frecce Tricolori il cui velivolo nel precipitare ha drammaticamente coinvolto un veicolo con a bordo una famiglia”. La Difesa esprime” la propria vicinanza ai familiari consapevole che ci sono perdite incolmabili e che mai vorrebbe ricevere tali notizie”. “Nel chiudersi in un rispettoso e dovuto silenzio”, la Difesa ha messo a disposizione “ogni risorsa e capacità per la gestione dell’emergenza e a supporto di eventuali persone coinvolte. Eventuali dettagli saranno diramati appena possibile”.

“Una notizia sconcertante, che ci colpisce in maniera terribile” scrive sui sui social il sindaco di Torino e metropolitano Stefano Lo Russo. Insieme al presidente della Regione Alberto Cirio – aggiunge il sindaco – mi sono recato immediatamente sul luogo dell’incidente”. “Con profondo dolore – dice una nota della Regione – la Regione Piemonte si stringe alla famiglia e alle persone coinvolte in questa immane tragedia”. “Sono sgomento” le uniche parole pronunciate da Diego Coriasco, sindaco di San Francesco al Campo.

“È con profondo dolore che ho appreso del grave incidente avvenuto nelle vicinanze dell’aeroporto Caselle di Torino e che ha provocato la morte di una bambina e il ferimento di altri tre componenti della sua famiglia. Una notizia terribile – dice il Presidente del Senato Ignazio La Russa – che ha trasformato una giornata di festa in una tragedia. Alla famiglia rimasta coinvolta esprimo le sentite condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica”. “Una tragedia spaventosa. Una preghiera e un abbraccio di commossa vicinanza” scrive sui social il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Il Pd torinese “appena appreso del tragico incidente avvenuto a Caselle dove una bambina ha perso la vita abbiamo deciso in segno di lutto di annullare tutti gli eventi in programma questa sera nell’ambito della Festa dell’Unità di Torino. Ci stringiamo alla famiglia colpita da questo assurdo incidente”. Dolore e sgomento per l’incidente occorso a Caselle all’aereo delle Frecce Tricolori che è costato la vita a una bimba di 5 anni. Esprimo il cordoglio di tutto il Movimento 5 Stelle alla famiglia e speranza di una pronta guarigione per il fratellino e i genitori” scrive sui social il leader del M5s, Giuseppe Conte.