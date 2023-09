“Il governo i soldi per Lampedusa non li trova ma ecco live un esempio di turisti che non pagano, ma che vengono pagati per fare i turisti”. Era il 24 luglio del 2020 quando il leader leghista Matteo Salvini filmava, all’epoca all’opposizione, in diretta l’arrivo di migranti a bordo della motovedetta della Guardia Costiera sull’isola di Lampedusa. L’attuale ministro e vicepremier mostrava un atteggiamento molto diverso rispetto a quello attuale. All’epoca si scagliava contro l’esecutivo al quale dava la colpa degli arrivi: “Sono sbarchi organizzati con un governo complice dei criminali“. E poi concludeva: “Non vedo l’ora di tornare al governo con gente seria”. Ritrovato e riproposto in queste ore da Selvaggia Lucarelli, il filmato è diventato in breve tempo virale sui social