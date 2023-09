Le inchieste giudiziarie contro Donald Trump negli Stati Uniti sono “una persecuzione per ragioni politiche”. È questo il parere del presidente russo Vladimir Putin, intervenuto al Forum economico dell’Oriente a Vladivostok. “Il sistema politico americano non può pretendere di insegnare agli altri la democrazia – ha affermato Putin – Ciò che sta accadendo con Trump è una persecuzione per ragioni politiche e lo stanno facendo davanti agli occhi del popolo americano e del mondo intero”.