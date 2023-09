Dalle polemiche sul tema dell’Ucraina e delle armi a Kiev, passando per la Nato e le scelte di geopolitica del governo, fino al nodo irrisolto del conflitto d’interessi. Non sono mancati i momenti di scontro tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il pubblico che ha assistito all’intervista realizzata da Peter Gomez e Fabrizio D’Esposito all’esponente dell’esecutivo, nella cornice della Festa del Fatto Quotidiano alla Casa del Jazz a Roma (RIVEDI L’INCONTRO INTEGRALE).

Ma non solo. Crosetto ha anche attaccato la vignetta di Natangelo su Arianna Meloni e il ministro Lollobrigida di aprile finita nella bufera politica e oggetto di una querela. “Allora non aveva un ruolo pubblico, esattamente così”, ha replicato. E poi, si è rivolto al pubblico che protestava e rumoreggiava infuocando ancora di più gli animi: “Sono contento che vi esaltate a sputtanare una donna che non ha mai fatto niente di male”. Discussione a cui ha cercato di mettere fine il direttore Peter Gomez: “Libera satira, in libero stato” ha concluso

