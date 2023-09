L’Italia della pallavolo maschile ha battuto agli ottavi di finale degli Europei la Macedonia del Nord per 3-0 (25-20, 25-12, 25-15) e accede ai quarti di finale della competizione. Martedì 12 settembre alle 21 gli azzurri affronteranno la vincente della sfida fra Olanda e Germania. A differenza della nazionale di calcio maschile, che nella gara di qualificazione per Euro 2024 ha pareggiato 1-1 proprio contro la Macedonia del Nord, in un PalaFlorio di Bari caldissimo con 5125 spettatori, gli azzurri riescono a dominare la gara con i 16 punti di Daniele Lavia (87% in attacco), seguito in termini di punti realizzati da Michieletto e Romanò entrambi a quota 12. Nella Macedonia, che ha comunque giocato una buona partita, mettendo in difficoltà gli azzurri nel primo set, in evidenza Ljaftov.