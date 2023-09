Accoglienza calorosa per Giuseppe Conte, ospite ieri sera 9 settembre ella Festa nazionale dell’Unità a Ravenna, per un confronto con il presidente dem Stefano Bonaccini. Al suo arrivo sul palco, sono scattati forti applausi e cori da stadio ‘Conte Conte’. Come pure la platea non ha fatto mancare il sostegno in diversi passaggi del suo intervento.