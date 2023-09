“C’è un’agenda che unisce anche le varie sensibilità del Pd. Credo che sia sempre un dispiacere quando qualcuno decide di andare via, ma se ci rendiamo conto che qualcuno può non sentirsi a casa in un Pd che si batte per l’ambiente, i diritti e il lavoro di qualità, allora forse l’indirizzo lo aveva sbagliato prima”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla Festa de Il Fatto Quotidiano 2023, alla Casa del jazz a Roma.