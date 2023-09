Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato ufficialmente il nuovo ministro della Difesa, Rustem Umerov, e nel suo discorso serale lo ha descritto come un uomo “forte”, “sistematica” e che “conosce bene il settore della difesa”. Secondo Zelensky, Umerov “fin dai primi giorni della guerra è stato coinvolto nei negoziati sulle armi per l’Ucraina” ed è “anche impegnato nei negoziati per il rilascio dei nostri cittadini dalla prigionia russa”. “Anche in questo senso Rustem ha ottenuto risultati importanti per l’Ucraina” ha concluso il presidente ucraino spiegando che il nuovo capo del dicastero “può far ripartire il lavoro del ministero della Difesa”.