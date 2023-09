“Continuiamo a vedere trend preoccupanti per il Covid in vista della stagione invernale nell’emisfero settentrionale“. Così il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la conferenza stampa a Ginevra sulle varie emergenze sanitarie. “I decessi crescono in alcune parti del Medio Oriente e dell’Asia, gli accessi in terapia intensiva stanno risalendo in Europa e anche i ricoveri stanno aumentando in diverse regioni”, ha aggiunge. “Ma tuttavia i dati sono limitati”, precisa Tedros. Questo perché “solo 43 Paesi – meno di un quarto degli stati membri dell’Oms – segnalano i decessi e solo 20 forniscono informazioni sui ricoveri”, rimarca.