“Io questo problema drammatico lo ho vissuto. Conosco bene il dramma che vivono queste donne. Questa legge non risolve il problema. Votiamo a favore ma se vogliamo davvero fermare questa tragedia bisogna fare molto di più”. Lo ha detto in lacrime nell’Aula della Camera la deputata di M5s, Daniela Morfino, in dichiarazione di voto sulla proposta di legge che interviene sulle norme del Codice rosso. Morfino ha tenuto un lungo intervento, con voce rotta dalla commozione. “L’uomo deve capire che si deve fermare”, ha aggiunto, più volte interrotta dagli applausi dell’Aula.