Nonostante circa l’80% degli italiani disponga di un immobile di proprietà, solo il 5% lo tutela da eventi avversi attraverso la stipula di un prodotto assicurativo.

Eppure, stando all’indagine associativa dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), giunta alla sua sesta edizione, a causa di un territorio come quello italiano, particolarmente soggetto a eventi sismici e dissesto idrogeologico, il 75% delle abitazioni è esposto a un rischio significativo: un rischio cui oggi si aggiungono eventi climatici estremi sempre più frequenti e potenzialmente dannosi, oltre ai classici imprevisti che possono verificarsi nella vita di tutti i giorni.

Un’assicurazione casa permette, in base alle garanzie acquistate, di tutelare non soltanto gli edifici dai danni provocati da eventi naturali e da tutto ciò che quotidianamente possa verificarsi ma anche il loro contenuto, i membri della famiglia o individui esterni.

Queste polizze, infatti, sono ampiamente personalizzabili con una serie di garanzie accessorie. Per disporre di un’assicurazione casa del tutto su misura è consigliabile affidarsi a una realtà di riferimento del settore come Verti, che permette di calcolare un preventivo personalizzato in modo semplice e veloce con la possibilità di gestire online, in autonomia, ogni aspetto della pratica.

Quali sono i principali rischi per la casa?



Gli eventi che di recente hanno segnato il territorio italiano hanno riacceso il dibattito sul ruolo che può avere un’assicurazione per la casa di fronte a tutte quelle situazioni che possono minacciare individui, edifici e il loro contenuto.

L’attenzione si concentra in particolare sull’importanza di diffondere una cultura della prevenzione dei rischi, in modo da contribuire a risvegliare le coscienze sull’importanza che può avere un immobile coperto da una polizza di fronte a eventi ad oggi sempre più evidenti.

È il caso per esempio delle tempeste di fulmini, frequenti durante i temporali, nonché piuttosto rischiose per gli effetti che possono avere sulle costruzioni. I fulmini hanno infatti la capacità di danneggiare apparecchi ed elettrodomestici, mandare in tilt l’intero impianto elettrico e causare lo scoppio di incendi, i quali, se non arginati tempestivamente, finiscono per propagarsi per l’edificio e distruggerne l’intero contenuto.

Oltre ai fulmini, molti altri eventi atmosferici possono arrecare danni ingenti agli immobili: è quello che accade quando si verificano ad esempio abbondanti precipitazioni nevose che possono causare sovraccarichi da neve pericolosi per gli edifici.

A tutto ciò vanno ad aggiungersi tutti gli altri danni accidentali ai quali ogni immobile, per ragioni di varia natura, è normalmente soggetto, quali possono essere la caduta di ascensori o montacarichi, le esplosioni, la propagazione di incendi dalla propria alle altre abitazioni, ma anche infiltrazioni di acqua o allagamenti causati da rotture o ostacoli nelle tubature, che possono arrecare danni importanti anche alla abitazioni dei vicini.

Una polizza casa può tutelare il proprietario civilmente responsabile ai sensi di legge da ogni genere di evento, coprendo i costi per i danni all’immobile e risarcendo i danni materiali e diretti cagionati a terzi.

Dai furti agli incidenti domestici: i rischi connessi al vivere quotidiano

Allagamenti accidentali ed eventi climatici rappresentano solo una piccola frazione dei danni cui è soggetto un immobile nella quotidianità.

Una delle situazioni più comuni, infatti, è legata all’ingresso in casa dei ladri, un fenomeno che, stando al rapporto ISTAT sulla Sicurezza, nel 2022, ha registrato un tasso di 7,6 vittime su 1000, contro il 7,1 dell’anno precedente.

Una volta forzata la serratura, i ladri possono portare via gioielli, opere d’arte, servizi di argenteria e oggetti dall’elevato valore economico e affettivo. Senza contare che spesso, nel tentativo di trovare beni celati alla vista, finiscono per mettere sottosopra l’intero immobile, causando danni ad arredi, divani e pareti che vanno a sommarsi a quelli arrecati a porte, finestre e serrature.

Una copertura assicurativa permette di tutelarsi anche da questo genere di eventi e ottenere un indennizzo non soltanto in seguito a intrusioni nella proprietà, ma anche in caso di scippi, rapine e furti con destrezza.

Inoltre, al di là del rischio intrusioni e calamità naturali, la casa è anche un luogo in cui, a causa di cadute, ustioni e utilizzo di oggetti taglienti, possono verificarsi infortuni, che vanno a provocare danni da lievi a moderati, fino a invalidità permanente e decesso. Secondo l’Istat, infatti, ogni anno sono circa 4 milioni gli incidenti domestici, 8 mila dei quali mortali.

Tra gli ambienti in cui si concentrano più incidenti ci sono il bagno, il giardino, la camera da letto e la cucina, mentre i soggetti maggiormente a rischio sono gli anziani over 65, le donne e i bambini.

Naturalmente, la prima e più importante forma di protezione da questo e da tutti gli altri rischi è prevenire, ma è essenziale anche tutelarsi dai pericoli che la casa riserva quotidianamente alla famiglia e agli individui esterni. Per farlo è fondamentale andare verso un nuovo livello di consapevolezza maggiormente propenso ad abbracciare la formula assicurativa.