“Paolo Gentiloni non ha bisogno di essere difeso. Paolo è il centravanti della squadra europea che noi abbiamo in testa, quella squadra di cui David Sassoli era il regista. Salvini dovrebbe avere rispetto di Paolo Gentiloni e della sua storia. È evidente che per uno che era abituato a mettere la maglia con la faccia di Putin e giocare un anno per la Russia, un anno per l’Ungheria, un anno per la Polonia, fa fatica a capire le dinamiche europee e fa fatica a capire il grande lavoro che sta facendo Gentiloni”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo alla Festa nazionale dell’Unità di Ravenna, rispondendo all’attacco che il ministro delle Infrastrutture ha fatto verso il commissario Ue agli affari economici.

“Mi aspetto da Salvini e dal suo governo di sapere se vogliono rafforzare l’Europa oppure no – ha aggiunto Boccia – Che faranno con il Patto di stabilità? Cosa faranno con il Mes? Per non parlare del caos che questo governo sta creando con il Pnrr”.