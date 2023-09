Aveva sparato alto, prevedendo un accordo con Stellantis “entro agosto”. Oggi, agosto ormai finito, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, al question time alla Camera, torna a parlare di Stellantis: “Il piano di lavoro con Stellantis sta per essere definito e sulla base di quel piano di lavoro nascerà un tavolo Stellantis, quello che sarebbe dovuto nascere negli anni passati, che impegnerà l’azienda a rivedere il piano internazionale in atto per garantire la produzione nel nostro Paese e l’occupazione con un monitoraggio continuo”, dichiara, sottolineando che il confronto con la multinazionale è “finalmente sui binari giusti”. Urso aggiunge che il monitoraggio coinvolgerà “anche e finalmente i sindacati, le Regioni – senza differenze di colore politico – e l’associazione dell’automotive” perché “il sistema Italia possa avere una garanzia su un asset fondamentale dell’industria a cui non vogliamo assolutamente rinunciare”