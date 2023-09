Almeno 21 persone sono morte a causa del ciclone extratropicale che ha colpito lo Stato del Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile. Lo ha confermato il governatore Eduardo Leite precisando che 15 persone senza vita sono state ritrovate nella sola città di Mucum. Come mostra il video, a Lajeado i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare le persone rimaste intrappolate a causa delle alluvioni.