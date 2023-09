“Se è vero che Putin ha ucciso Prigozhin – stiamo ancora aspettando conferma di questo – ci sta ulteriormente mostrando e rivelando la sua debolezza. La promessa di certe garanzie a Prigozhin e poi la sua uccisione significa quanto deboli siano le parole di Putin. È praticamente impossibile andare a negoziare con Putin, date queste premesse, perché non riesce a mantenere le sue stesse parole e promesse”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video al Forum The European House-Ambrosetti di Cernobbio. “Tutto questo conferma che non possiamo fidarci di Putin e che la sua parola non vale nulla. Aveva paura di Prigozhin e quindi lo ha gestito come abbiamo visto”.