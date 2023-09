Un’aggressione con calci e pugni, la vittima con naso e costole rotte. È successo mercoledì sera a Roma, a Torre Spaccata, dove un gruppo di cinque ventenni ha picchiato un rider di origine pakistana di 43 anni. L’uomo stava consegnando cibo in via Rugantino, quando è stato accerchiato e picchiato violentemente. La vittima, dopo le botte, è stata anche rapinata.

Sul caso sta indagando la polizia, a cui il rider ha raccontato di essere stato aggredito da cinque italiani, tutti giovani (non più di 25 anni). “Ho provato a difendermi – ha detto – ma erano in troppi. Mi hanno rubato il cellulare e il portafogli”. Oltre ai soldi, i cinque ventenni hanno portato via anche la bici elettrica del rider. Il 44enne è stato ricoverato all’ospedale di Tor Vergata e ora è caccia agli aggressori. Tre di loro, stando alle ricostruzioni, sono scappati a bordo di una Renault Twingo, gli altri due sulla bici elettrica.