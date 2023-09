“Oggi abbiamo ritenuto necessario essere qui per denunciare l’ennesima morte, l’ennesima strage. Queste sono stragi, non incidenti sul lavoro. Siamo al quattrocentesimo incidente di omicidio sul lavoro, solo nel 2023. Proponiamo l’istituzione di reato di omicidio sul lavoro”. Così Vincenzo Lauricella, del coordinamento nazionale Usb, alla stazione Porta Nuova di Torino dove è in corso una protesta dopo la tragedia di Brandizzo. Per terra, simbolicamente, ci sono dei manichini insanguinati che rappresentano le morti sul lavoro. “Questo simbolo ci ricorda le vittime dei cantieri durante l’orario di lavoro. È significativo ricordare che questa sorte può capitare a tutti“.