“Io non farei mai entrare dentro Forza Italia uno come Renzi che ha distrutto anche il terzo polo. Forza Italia è un luogo aperto, ma non vogliamo persone che vogliono venire dentro per fare accordi elettorali e poi pugnalarti alle spalle”, le parole di Antonio Tajani a “LA Piazza”, la kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica, Brindisi.