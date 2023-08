Due cittadini egiziani di 21 e 22 anni, irregolari sul territorio nazionale di cui uno risulta essere stato espulso nei mesi scorsi, e due minori, anche loro nordafricani. Tutti destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano perché gravemente indiziati di avere violentato a settembre 2022 una ragazza minorenne all’interno di una una struttura sportiva in disuso nel quartiere Bonola, a Milano. Uno dei due autori della violenza sessuale, il 21enne, è stato rintracciato nella città di Rimini e portato in carcere in virtù dell’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria milanese. Sono nel frattempo attive le ricerche dell’altro autore della violenza sessuale, che nei mesi scorsi è stato destinatario di un provvedimento di espulsione eseguito mediante accompagnamento alla frontiera emesso dal questore di Milano.

L’attività investigativa, attualmente allo stato delle indagini preliminari, condotta dal personale della sezione specializzata nella violenza di genere della squadra mobile e coordinata dalla Procura di Milano, è scaturita dalle confidenze che la giovane ha fatto a una educatrice in merito alle violenze subite. In seguito a tale segnalazione, oltre alla dettagliata descrizione degli autori fornita dalla vittima e alle successive attività di indagine, anche di tipo tecnico, è stato possibile identificare i responsabili del grave reato.