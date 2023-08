Arriva un nuovo capitolo in quella che ormai una saga giudiziaria che riguarda l’ex presidente Usa Donald Trump. Innanzitutto l’ex inquilino della Casa Bianca, che aspira a essere il prossimo sfidante di Joe Biden, non sarà arrestato nuovamente in Georgia per Donald Trump, né una seconda foto segnaletica. Il tycoon infatti si è dichiarato non colpevole del piano per ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e ha deciso di non comparire davanti al giudice il prossimo 6 settembre, una possibilità prevista da una legge dello Stato.

La dichiarazione di non colpevolezza è stata presentata da Steve Sadow, l’avvocato reclutato a fine agosto proprio per seguire il caso di Fulton County che vede il tycoon e altri 18 imputati accusati dalla procuratrice Fanny Willis di diversi crimini, tra cui cospirazione e violazione della legge anti racket, sollecitazione ad un pubblico ufficiale di violare il giuramento, associazione a delinquere in contraffazione di primo grado e associazione a depositare documenti falsi. Solo una settimana fa Trump si era presentato nel tribunale di Atlanta dove era stato arrestato, identificato come prigioniero numero PO1135809, immortalato nell’ormai iconico ‘mug shot’ e rilasciato dopo il pagamento di una cauzione da 200.000 dollari. Da allora il gradimento di Trump è volato alle stelle, lo stacco del secondo candidato repubblicano, Ron DeSantis, è aumentato e la campagna ha guadagnato oltre 7 milioni di dollari dalla vendita dei gadget con la foto segnaletica.

I processi che si celebreranno ad Atlanta saranno trasmessi in diretta streaming su YouTube come stabilito il giudice Scott McAfee. Non è ancora chiaro quando avrà inizio il processo a carico dell’ex presidente. La procuratrice Fani Willis, titolare dell’inchiesta, aveva manifestato l’intenzione di condurre in un unico procedimento i processi carico del 19 imputati. Tuttavia, alcuni degli accusati, come gli ex avvocati della campagna di Trump, Kenneth Chesebro e Sidney Powell, hanno fatto richiesta per un procedimento accelerato. Il processo a carico di Kenneth Chesebro avrà inizio il 23 ottobre.