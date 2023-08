“Tutti quanti abbiamo pensato come morire sul lavoro sia un oltraggio ai valori della convivenza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto il suo intervento a Torre Pellice, dove ha partecipato al convegno dal titolo ‘Il sogno europeista è nato qui. Una sfida da completare’, ricordando il gravissimo incidente ferroviario di Brandizzo. “Ringrazio il sindaco di Torre Pellice per aver invitato tutti i presenti a un minuto di raccoglimento per il dolore per la morte dei cinque lavoratori di questa notte”, ha aggiunto, ricordando “quanto sia importante la tutela del lavoro e della sua sicurezza”.