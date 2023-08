“È difficile trovare le parole per descrivere lo stato d’animo di questo momento. Cinque ragazzi che facevano il loro lavoro hanno perso la vita in maniera davvero inspiegabile”. A dirlo è il sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo Russo, che è andato a Brandizzo, dove nella notte, non distante dalla stazione, cinque operai al lavoro sui binari hanno perso la vita travolti da un treno. “Siamo qui – ha aggiunto – a esprimere la nostra vicinanza sperando che venga fatta piena chiarezza. Purtroppo è l’ennesima tragedia sul lavoro che colpisce questo territorio. Nel nostro Paese questi episodi si verificano con troppa frequenza, c’è qualcosa che non funziona in relazione alla sicurezza sul lavoro”.