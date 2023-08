“I lavori erano appena iniziati, ma noi come Comune non siamo quasi mai avvisati se ci sono lavori sulla linea. Io li avevo visti qualche giorno fa, in diurno, lavorare sulla linea, per mettere a posto le transenne e il verde. Quindi, presumo che siano lavori di routine. Non c’era nulla di straordinario in queste cose, presumo sia avvenuto qualcosa” nella comunicazione “tra la ditta appaltatrice dei lavori e Rfi“. Lo ha detto il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, sull’incidente di questa notte, con cinque operai al lavoro nella stazione travolti da un treno. “Vedranno i magistrati e le autorità per cercare di capire se ci sono responsabilità. Quel treno non trasportava né merci né passeggeri, forse a quell’ora non doveva passare”, ha aggiunto.