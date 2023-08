Dopo il ciclone fresco che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni, a partire dall’inizio del mese di settembre una nuova ondata di caldo africano si abbatterà sulla penisola facendo, di fatto, ritornare a temperature di tipo estivo. A confermarlo è il climatologo Luca Mercalli in un’intervista al Corriere Adriatico, in cui precisa che si tratterà di “un’anomalia in linea con la teoria dei colpi di frusta climatici“. In sostanza si passa da un estremo all’altro in un periodo di tempo piuttosto ravvicinato, come già accaduto più volte nel corso di quest’anno. La fase climatica calda interesserà l’Italia fra il 03 e il 07 di settembre, in corrispondenza del ripresentarsi sulla penisola di un nuovo anticiclone africano. Secondo gli esperti però, non si ripeteranno le temperature che si sono sperimentate nella nella seconda metà del mese di agosto, ma ci sarà un incremento decisamente più tenue dei livelli di calore. Come riportato da Fanpage, le temperature aumenteranno nuovamente ma più sul Nord Italia, arrivando intorno ai 26-27 gradi, al centro si rialzeranno fino a 28-31 gradi sempre entro il 7 settembre e poi saranno di nuovo in discesa dall’8 all’11 settembre. Al Sud il termometro arriverà a toccare di nuovo i 35 gradi tra il 4 e il 6 settembre, poi le temperature scenderanno fino a 30 gradi dopo il 7 settembre.