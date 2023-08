La giornata calcistica della capitale martedì è stata segnata dall’arrivo di Romelu Lukaku, l’asso belga ha infatti scelto di giocare nella squadra giallorossa. I tifosi romanisti lo hanno accolto all’aeroporto di Ciampino. I tifosi, pur di accaparrarsi una visuale favorevole per vedere il campione, non hanno esitato a salire (in massa) sui tetti delle automobili. Risultato? Auto sfondate e parabrezza distrutti, il tutto per vedere un milionario scendere da un aereo privato.