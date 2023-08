“La campagna sul salario minimo è ancora aperta, stasera festeggiamo un circolo di iniziative – così la segretaria del Pd Elly Schlein a Livorno -. Il Pd toscano ha anticipato la battaglia per un salario minimo. Una proposta unitaria delle opposizioni che chiede di rafforzare la contrattazione collettiva. Non si può scegliere sotto una certa soglia, perché altrimenti è sfruttamento. Siamo riusciti a far partire una raccolta firme con altri partiti di opposizione, siamo arrivati a più di 300 mila firme. Lavoro e povero non devono più stare nella stessa frase. Il Financial Times ha fatto un’indagine e dove è stato adottato, il salario minimo ha superato la prova dell’alta inflazione. Questo smonta tanti argomenti della destra di questi mesi”.