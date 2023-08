“La migrazione è un fenomeno strutturale di questi tempi e non emergenziale, quindi al di là delle esigenze della Città di Torino la necessità di avere un hub strutturato che possa assorbire anche le esigenze piemontesi è una grande necessità – così Giuseppe Vernero, presidente Croce Rossa Italiana di Torino, poco prima dell’arrivo di un pullman da Lampedusa con circa 60 migranti -. Ci troviamo in via Traves, un sito del Comune di Torino che è stato concesso alla Prefettura e in gestione alla Croce Rossa per l’accoglienza migranti. La capienza è di 160 persone, ma nelle scorse settimane abbiamo avuto delle punte che andavano a raddoppiare il numero”.