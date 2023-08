Nella mattinata del 30 agosto un grave incendio si è sviluppato negli uffici dell’azienda Magneti Marelli di Venaria Reale, nella città metropolitana di Torino. Lo stabilimento, che si trova in via Cavallo, è stato tempestivamente evacuato dai vigili del fuoco accorsi sul posto e i 350 dipendenti dell’azienda sono stati fatti uscire, in via precauzionale per ragioni di sicurezza, verso le ore 9 del mattino. Secondo le primissime ricostruzioni, come riporta la testata TorinoToday, le fiamme sarebbero partite dal primo piano della palazzina che ospita l’area amministrativa dell’azienda e non quindi da una zona adibita alla produzione. Una volta sul luogo, i pompieri hanno spento le fiamme con facilità, evitando che qualcuno rimanesse ferito o che esse potessero intaccare la stabilità delle strutture e i lavoratori sono stati fatti rientrare in attività verso le ore 12:45. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine dopo i pompieri, con il fine ultimo di indagare su cosa sia effettivamente accaduto nella mattinata di mercoledì 30 agosto e, secondo le prime verifiche, potrebbe essersi trattato di un guasto. Gli accertamenti proseguiranno nel corso di tutta la giornata.