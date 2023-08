Durante la notte tra il 29 e il 30 agosto una serie di attacchi ucraini sono andati a segno sull’aeroporto civile e militare di Pskov, in Russia. Droni esplosivi hanno raggiunto l’obbiettivo anche se non è chiara l’entità dei danni causati. Secondo il governatore della regione, Mikhail Vedernikov, non ci sarebbero vittime e l’attacco sarebbe stato intercettato dalla contraerea. I video che circolano sui social mostrano esplosioni e colonne di fumo e secondo indiscrezioni sarebbero stati distrutti 4 aerei da trasporto strategico.