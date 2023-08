Un ex militare è asserragliato nella propria di abitazione a Cordovado, in provincia di Pordedone. Prima di chiudersi in casa, l’uomo aveva raggiunto la piazza del paese e aveva minacciato e urlato contro alcuni compaesani nei pressi della farmacia, a quanto pare armato di pistola. I cittadini avevano quindi lanciato l’allarme ma mentre le forze dell’ordine stavano raggiungendo la piazza, l’uomo ha fatto rientro nella palazzina dove abita.

Lo stabile e alcuni negozi attigui è stato fatto evacuare per ragioni di sicurezza e la zona è stata circondata dalle forze dell’ordine. L’unica eccezione riguarda un bar: i clienti sono stati bloccati precauzionalmente all’interno in quanto per uscire dovrebbero transitare sotto le finestre dell’abitazione dove si trova il soggetto giudicato pericoloso.

I militari dell’Arma intervenuti hanno adottato specifici protocolli anche se al momento non è stato confermato che l’uomo, a quanto pare con problemi psichici, sia in possesso di un’arma vera e propria o di un dispositivo a salve o giocattolo. Per convincere l’ex militare, di circa 50 anni, a uscire di casa sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l’intera area con l’ausilio della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco, un’ambulanza e la protezione civile.