Viaggiano insieme da cinque giorni, hanno attraversato il Mediterraneo dalla Libia, sono approdati a Lampedusa e oggi a Torino, nell’hub di via Traves, dove sono stati accolti per poi ripartire, presto. Questa è una storia come tante di quelle che si sentono in questi giorni in cui i migranti partono da Lampedusa per i vari hub d’Italia, eppure i due protagonisti sono una donna e il suo gatto: “Non ho voluto lasciarlo a Tripoli dove c’è la guerra, sarebbe rimasto solo”.