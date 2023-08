“Caivano è un inferno in terra, bisogna istituire uno stato d’assedio militare vero e proprio. È un’espressione forte ma non riesco a trovarne un’altra. Dobbiamo dire con grande spirito di verità che a Caivano lo Stato non esiste, nonostante l’impegno di forze dell’ordine estremamente limitate. Serve uno stato d’assedio come si fa quando mandiamo i reparti militari nei luoghi di guerra. Dobbiamo decidere che per un anno bisogna togliere l’aria ai delinquenti che trafficano in droga. Ho ascoltato gli impegni assunti dal presidente del consiglio Giorgia Meloni, un impegno apprezzabile purché ovviamente dietro ci sia la sostanza su una realtà che è maledettamente complessa”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando lo stupro di gruppo subito da due ragazzine a Caivano.