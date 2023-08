In migliaia – donne ma anche molti uomini – si sono radunati a Madrid per una manifestazione contro il sessismo nel calcio. In Spagna fa ancora discutere il bacio del presidente della Federcalcio Luis Rubiales alla giocatrice Jennifer Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, bacio che la stessa campionessa ha definito non consensuale. I manifestanti hanno chiesto a gran voce le dimissioni del dirigente.