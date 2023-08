E’ partita dalla parrocchia di San Paolo Apostolo di Caivano (Napoli) la fiaccolata in solidarietà alle bambine vittime di stupro da parte di alcuni coetanei nel comune partenopeo. “La ricetta magica non ce l’ha nessuno. Abbiamo però una parola magica: ‘insieme’.” Lo ha detto don Maurizio Patriciello, sacerdote della parrocchia di San Paolo Apostolo, a Caivano, durante la fiaccolata in solidarietà alle bambine vittime di stupro.