Stava trascorrendo la serata di Ferragosto in compagnia di amici ad una festa organizzata sulla spiaggia a Latina, dove vive. Improvvisamente, la ragazzina minorenne si è però sentita male, forse per il troppo alcool bevuto, e si è accasciata a terra, lasciando scoperte le proprie parti intime visto l’abito piuttosto corto che stava indossando. È stato a quel punto che un ragazzo del gruppo, anche lui minorenne, ha preso il cellulare e ha iniziato a filmare gli slip della coetanea con la complicità degli altri amici presenti. Successivamente il video è stato postato sui social e lì è rimasto per alcune ore, a disposizione di una stretta cerchia di persone per poi essere rimosso. Nel frattempo però, è stato condiviso da altri ragazzi diventando così di dominio pubblico.

I fatti sono stati appresi nei giorni successivi dai genitori della minorenne, che hanno deciso di sporgere denuncia. Sul caso, al momento sta indagando la Procura, nel tentativo di identificare chi sono le persone che hanno registrato il filmato per poi condividerlo.