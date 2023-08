“Fino a un attimo prima stava giocando. L’abbiamo lasciata fare mentre riordinavamo la casa”. Sono queste le prime parole dei genitori della bimba di 4 anni che il 26 agosto, dopo essere accidentalmente caduta dal quinto piano e aver fatto un volo di 15 metri, è stata salvata da un uomo che casualmente passava da quel luogo nella periferia di Torino. Come riporta TgCom24, il 37enne Mattia Aguzzi, l’uomo che si è reso responsabile del salvataggio della piccola, ha raccontato di stare passando da quella via per caso quando improvvisamente ha sentito le urla provenienti dal palazzo di fronte a quello da cui la bambina poi è caduta. Una volta alzato lo sguardo, ha visto subito la bimba precipitare e ha calcolato subito la traiettoria per poterla salvare. “A un certo punto, forse, ho anche chiuso gli occhi” ha dichiarato.

Dopo il salvataggio, i genitori della bambina, attratti dalle urla provenienti dalla strada, si sono precipitato in strada temendo di aver perso per sempre la loro bambina. Aguzzi ha proseguito il suo racconto specificando che la bambina “gli è piombata addosso ed è rimbalzata” e poi è caduta con lui. Solo “dopo averla sentita piangere ho capito che era viva” ha concluso l’uomo. Aguzzi, oltre ai sentiti ringraziamenti dei genitori, ha ricevuto anche il plauso del premier Meloni che sui suoi social lo ha ringraziato per il suo gesto: “Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal quinto piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi, che l’ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe” ha scritto Meloni.