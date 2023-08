Yevgeny Prigozhin in un’intervista rilasciata qualche mese fa, ha paragonato la Russia a un aereo in avaria, che rischiava di esplodere in volo. Il canale Telegram vicino al gruppo Wagner “Grey Zone” ha riproposto questo frammento di intervista: “Non mentirò, devo dire onestamente che la Russia è sull’orlo del disastro, e se le viti non saranno strette adeguatamente, l’aereo si sgretolerà in volo”. Poco prima aveva detto: “Oggi abbiamo raggiunto il punto di ebollizione”, dicendosi pronto ad essere “ucciso” piuttosto che mentire.