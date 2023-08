Continua a creare polemiche il trasferimento del brasiliano Neymar in Saudi League. Come riporta TuttoSport, questa volta a scagliarsi contro l’attaccante è stato la leggenda del Bayern Monaco e del calcio tedesco Paul Breitner, che non ha gradito, come risulta evidente dalle dichiarazioni, l’atteggiamento dell’attaccante e tantomeno il suo trasferimento in Arabia Saudita per un ingaggio da 80 milioni di euro annui più bonus e impegni commerciali. “Grazie, cari sauditi, per aver comprato il signor Neymar. Uno dei calciatori più schifosi e falsi sotto il sole degli ultimi anni. Di quelli che fanno solo teatro, che mira solo a segnare il territorio. Pessimo” ha scritto Breitner, concludendo: “Neymar è un batterio, un germe imbroglione. Per fortuna non lo devo più sopportare”. Nel frattempo, l’esordio di Neymar in Arabia Saudita non è ancora arrivato. L’attaccante è ancora infortunato e dovrebbe saltare anche la sfida contro l’Al Read.