Morto all’età di 36 anni il wrestler Windham Lawrence Rotunda, conosciuto come Bray Wyatt. Come riporta Tuttosport, a rendere nota la notizia è stato il Ceo della WWE Paul Michael Levesque (Triple H) che via social ha scritto: “Ho appena ricevuto una chiamata dal Hall of Famer della WWE Mike Rotunda (padre di Bray) che ci ha informato della tragica notizia che il nostro membro a vita della famiglia WWE Windham Rotunda, noto anche come Bray Wyatt, è morto improvvisamente nella giornata di oggi. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e chiediamo a tutti di rispettare la loro privacy in questo momento“. Le cause della morte di quello che era soprannominato “Il mangiatore di mondi” non sono ancora del tutto note ma, con il permesso dalla famiglia Rotunda, ha riportato che Wyatt aveva contratto il Covid ad inizio anno e questi è andato peggiorando con il tempo. Nel corso della sua carriera in WWE l’atleta ha vinto 2 volte l’Universal Championship ed una volta il WWE Championship e per 2 volte il riconoscimento di “Best Gimmick” (2013 e 2019) da Wrestling Observer Newsletter.