Alle elezioni Europee “Azione non andrà con Iv perché non sarebbe credibile. È una esperienza conclusa, lo è nei fatti, verrebbe considerata strumentale dagli elettori”, “Azione andrà da sola”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda agli Incontri del Principè di Viareggio (Lucca) intervistato da Stefano Zurlo. E se Azione resta sotto il 4%? “Azione rimane”, ha risposto Calenda che chiude definitivamente a Renzi. “Tu puoi allearti con una persona o un partito con cui condividi contenuti ma non puoi fare partito insieme se non condividi l’atteggiamento. Io e Renzi abbiamo modi di fare politica diversi. I suoi non li condivido“.