Una piscina abbandonata e macerie di un vecchio sporting club. Sarebbe questo il luogo di abbandono in cui è avvenuta la violenza delle tue cuginette di appena 13 anni, vittime di uno stupro di gruppo al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto a inizio luglio. Il branco, soprattutto adolescenti e un maggiorenne, già individuato e fermato, sarebbe stato composto da sei giovani, tutti più o meno coetanei delle vittime. Le ragazzine sarebbero state portate in un capannone abbandonato della zona con l’inganno. Le indagini hanno avuto inizio ad agosto quando i familiari delle vittime hanno presentato una denuncia ai carabinieri. La conferma della violenza sarebbe avvenuta anche dalle visite mediche in due ospedali cittadini. Nel frattempo per le due ragazze è stato deciso l’allontanamento e ora vivrebbero in una casa famiglia.